Российские космонавты не смогут полететь на орбитальную станцию Китая

Российские космические корабли не смогут попасть на орбитальную станцию КНР "Тяньгун" из-за расположения космодромов в России. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил в эфире китайского телевидения представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан.

"В будущем будут возможны запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей (к "Тяньгуну" - Ред.) с территории других стран. Но в случае с Россией, есть фактор, который нужно учитывать. Территория России находится на очень высокой широте, а для стыковки к китайской космической станции у нас есть простое требование: широта, на которой расположена стартовая площадка не должна находиться на широте выше 42 градусов, в этом сложность с Россией", - цитирует Ян Югуана "Интерфакс".

В июне прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о переговорах об отправке российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию.

Представитель CASIC отметил, что другие страны, в частности, европейские, у которых есть космодром во Французской Гвиане, смогут запустить космический корабль к станции "Тяньгун". Схожее положение и у Японии с США. Китай, по его словам, рассматривает девять предложений от семнадцати стран об экспериментах на орбитальной станции, эти инициативы поддержаны ООН.