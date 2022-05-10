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Глава Еврокомиссии рассказала о встрече с Орбаном по эмбарго: есть сдвиги, но не решение
08:51 10.05.2022 |
По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на переговорах с президентом Венгрии по нефтяному эмбарго ЕС против России удалось добиться определенного прогресса, но вопрос нуждается в дальнейшей работе.
Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Дискуссия с премьером Виктором Орбаном сегодня вечером помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы достигли прогресса, но еще нужна дальнейшая работа. Я буду созывать видеоконференцию с региональными игроками по поводу усиления регионального сотрудничества в сфере нефтяной инфраструктуры", - рассказала Урсулу фон дер Ляйен.
Как сообщалось, президент Еврокомиссии лично приезжала в Будапешт с целью договориться с Венгрией о поддержке нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.
Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.
9 мая глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет.
В то же время, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают, как уменьшить энергозависимость от РФ в долгосрочной перспективе.
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