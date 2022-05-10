Президент Венгрии ушел с должности после двух сроков, его заменит соратница Орбана

Президент Венгрии Янош Адер 9 мая завершил свою работу в должности главы государства после двух сроков.

Об этом пишет венгерский портал Index, сообщает "Европейская правда".

63-летний Адер, сегодня празднующий день рождения, в понедельник выступил в парламенте с речью по случаю завершения своей каденции.

В апреле 2012 года он стал единственным кандидатом на пост главы государства по рекомендации партийного альянса "Фидес-KDNP", а затем парламент 262 голосами избрал его президентом.

Пять лет спустя, в марте 2017 года, он был переизбран 131 голосом, его соперник Ласло Майтени, выдвинутый левыми партиями, получил 39 голосов.

Адера в должности с 10 мая заменит Каталина Новак от правящей партии "Фидес". Парламент избрал ее 10 марта 137 голосами. Кандидат от оппозиции Питер Рон получил 51 голос.

44-летняя Новак станет первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран Евросоюза.

Новак занимала должность заместителя лидера "Фидес" Виктора Орбана и была министром по делам семьи, отвечавшей за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.

Она поддержала осуждение Орбаном вторжения России в Украину.