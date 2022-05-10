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Президент Венгрии ушел с должности после двух сроков, его заменит соратница Орбана
16:28 09.05.2022 |
Президент Венгрии Янош Адер 9 мая завершил свою работу в должности главы государства после двух сроков.
Об этом пишет венгерский портал Index, сообщает "Европейская правда".
63-летний Адер, сегодня празднующий день рождения, в понедельник выступил в парламенте с речью по случаю завершения своей каденции.
В апреле 2012 года он стал единственным кандидатом на пост главы государства по рекомендации партийного альянса "Фидес-KDNP", а затем парламент 262 голосами избрал его президентом.
Пять лет спустя, в марте 2017 года, он был переизбран 131 голосом, его соперник Ласло Майтени, выдвинутый левыми партиями, получил 39 голосов.
Адера в должности с 10 мая заменит Каталина Новак от правящей партии "Фидес". Парламент избрал ее 10 марта 137 голосами. Кандидат от оппозиции Питер Рон получил 51 голос.
44-летняя Новак станет первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран Евросоюза.
Новак занимала должность заместителя лидера "Фидес" Виктора Орбана и была министром по делам семьи, отвечавшей за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.
Она поддержала осуждение Орбаном вторжения России в Украину.
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