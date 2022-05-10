Финансовые новости
- |
- 10.05.22
- |
- 01:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Болгария, требуя исключения, пригрозила заблокировать нефтяные санкции ЕС
15:28 09.05.2022 |
Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, если для нее не будет сделано исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти.
Об этом заявил вице-премьер Болгарии Асен Василев поздно вечером в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
В воскресенье правительства Европейского Союза приблизились к согласованию жестких санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, но на понедельник запланировали дополнительные переговоры, чтобы выяснить, как обеспечить, чтобы страны, наиболее зависимые от российской энергии, могли справиться с ситуацией.
"Переговоры продолжатся завтра, во вторник, также для их завершения может понадобиться встреча лидеров. Наша позиция очень ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы тоже хотим получить его", - сказал Васильев национальному телеканалу БНТ.
"Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет исходя из текущих переговоров", - сказал он.
Венгрия, Словакия и Чехия, не имеющие выхода к морю и сильно зависящие от российской нефти, поставляемой по трубопроводам советских времен, столкнулись с проблемой обеспечения альтернативных источников и просят об отмене для них нефтяного эмбарго. Болгария также требует, чтобы для нее сделали исключение.
В пятницу Европейская комиссия предложила внести изменения в первоначально запланированный эмбарго на российскую нефть, чтобы дать трем странам больше времени для изменения своих поставок энергоносителей, в то время как Болгарии не было предложено никаких уступок, сообщили источники в ЕС.
Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к ЕС и запретить импорт российской нефти.
По словам болгарских властей, несмотря на просьбу об исключении из общего нефтяного эмбарго, стране не было предложено никаких уступок, и официального ответа от Еврокомиссии нет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
|Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая
|Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США отменили таможенные пошлины на украинскую сталь
|В США активизировали расследование против «Лаборатории Касперского», - Reuters
|В НАТО допустили ускоренное вступление Швеции и Финляндии
|Макрон не верит в быстрое вступление Украины в Евросоюз
|Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|«Почта России» так и не нашла поставщиков комплектующих: компании отказались заключать договор
Это интересно
|В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней
|Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu
|Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение
|Новая функция Twitter Circle позволит делиться постами с группой избранных пользователей соцсети
|Илон Маск хочет сделать «Твиттер» платным для ряда пользователей и обещает большие перемены
|Tesla построит ещё один завод в Шанхае рядом с действующим — он сможет выпускать до 450 тысяч электромобилей в год
|Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz получил «дальнобойную» версию