ЕС рассматривает запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть – WSJ

В ЕС в рамках нового пакета санкций рассматривают возможность запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот шаг направлен на блокирование доступа России к мировому рынку и доходов от ее экспорта.

"Санкции по страхованию помешают экспорту для покупателей в Азии и других странах, поскольку европейские компании страхуют большую часть мировой торговли нефтью", - отмечает WSJ.

"На самом деле это было бы очень сильным препятствием для экспорта российской нефти", - заявил Ларс Барстад, исполнительный директор Frontline Ltd., владеющая одним из крупнейших в мире танкерных флотов.

Газета отмечает, что международная группа клубов взаимного страхования P&I, в которую входят клубы-члены в Британии, Норвегии, ЕС и других странах, обеспечивает страхование P&I примерно 95% всего тоннажа мирового танкерного флота.

По словам Барстада, такие санкции подтолкнут российскую нефть к теневому рынку, на котором работают менее известные трейдеры и судовладельцы, желающие работать без страхования. Такой рынок позволил Ирану и Венесуэле продолжать экспортировать нефть в последние годы, пишет WSJ.

"Для России доставка незастрахованной нефти может быть сложнее, чем в случае с Ираном. Суда, выходящие из портов страны в Балтийском море, плывут у побережья Дании на пути к Северному морю. По словам аналитиков и судовладельцев, власти Дании могут неохотно разрешать таким кораблям проходить вблизи ее береговой линии", - говорится в статье.

По словам исполнительного директора Euronav NV, в случае таких ограничений российские компании "не смогут продать всю нефть, которую они сейчас добывают".

Напомним:

Сообщалось, что ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ, разрешив Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки - до конца года.

В правительстве Венгрии заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности страны.

Словакия также заявила, что будет настаивать на освобождении от эмбарго на покупку российской нефти, если она станет объектом новых санкций ЕС против России. С предложением Еврокомиссии также не согласна Чехия.

Орбан в письме к Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой".