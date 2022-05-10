Финансовые новости
- |
- 10.05.22
- |
- 01:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России
08:34 09.05.2022 |
Новое черногорское правительство готовит пакет введения всех санкций против РФ, ранее введенных Евросоюзом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Черногории.
Как отмечается, такое заявление министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич сделал во время визита в украинское посольство.
"В ходе беседы с Временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиалкой шеф черногорской дипломатии выразил четкую поддержку Украине со стороны Правительства Черногории, а также украинской борьбе за территориальную целостность, суверенитет и независимость против грубой российской агрессии".
Среди прочего, министр Кривокапич отметил, что "Черногория хорошо понимает украинский народ, подчеркнув близость судеб двух народов с их "великими соседями". Он добавил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также продолжающаяся подготовка к внедрению Черногории всех пакетов" антироссийские санкции".
"Как и в каждом великом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это - чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа", - цитирует посольство слова главы черногорской дипломатии.
Напомним, что до недавнего времени пророссийское правительство Черногории блокировало выполнение даже принятых санкций против РФ.
Ситуация изменилась 28 апреля, когда после почти трех месяцев консультаций было одобрено новое прозападное правительство, во главе которого стал бывший вице-премьер Дритан Абазович.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
|Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая
|Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США отменили таможенные пошлины на украинскую сталь
|В США активизировали расследование против «Лаборатории Касперского», - Reuters
|В НАТО допустили ускоренное вступление Швеции и Финляндии
|Макрон не верит в быстрое вступление Украины в Евросоюз
|Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|«Почта России» так и не нашла поставщиков комплектующих: компании отказались заключать договор
Это интересно
|В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней
|Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu
|Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение
|Новая функция Twitter Circle позволит делиться постами с группой избранных пользователей соцсети
|Илон Маск хочет сделать «Твиттер» платным для ряда пользователей и обещает большие перемены
|Tesla построит ещё один завод в Шанхае рядом с действующим — он сможет выпускать до 450 тысяч электромобилей в год
|Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz получил «дальнобойную» версию