«Очень сложное решение». Япония подтвердила готовность отказаться от нефти из РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что его страна готова отказаться от российской нефти, несмотря на значительную зависимость от импорта энергоресурсов. Как сообщает Reuters, об этом он сказал в воскресенье после виртуальной конференции лидеров Большой семерки с участием президента Владимира Зеленского, на которой было заявлено о намерении ведущих стран мира отказаться от импорта нефти из РФ.

"Для страны, которая сильно зависит от импорта энергоресурсов, это очень сложное решение. Но координация с G7 важнее", - сказал Кисида.

Японский премьер не сообщил, сколько времени нужно его стране на то, чтобы полностью отказаться от российской нефти. По его словам, это будет происходить поэтапно.

Крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings уже прекратила закупки российской нефти, переориентировавшись на поставки с Ближнего Востока.

Россия входит в пятерку крупнейших поставщиков сырой нефти и сжиженного природного газа в Японию. В 2021 году Япония купила около 33 млн тонн нефти из России, это 4% от общего импорта. Японские компании владеют долей в крупных нефтегазовых проектах на территории России, в том числе на Сахалине.