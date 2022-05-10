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Альтернатива российской нефти у Венгрии есть, она просто торгуется, - Зеркаль
08:09 09.05.2022 |
Венгрия имеет альтернативу российской нефти. Однако, она продолжает торговаться, чтобы набить цену.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль.
По словам Зеркаль, введение эмбарго на энергоносители России сможет окончательно добить ее экономику. Санкции, которые были введены против страны-оккупанта, сделали ей достаточно больно, однако это не остановит военную машину агрессора.
"Курс рубля держится, деньги для поддержания штанов военным и бюджетникам поступают - за нефть и газ россиянам платят до сих пор и даже больше, чем в прошлые годы. Счетчик денег, которые Европа платит россиянам с начала войны, уже перевалил за 55 миллиардов евро. Этих денег хватает и на выживание, и на отправку в Украину ракет и солдат", - пишет советник министра энергетики.
В то же время страны ЕС понимают настоящую цену энергоносителей России и планируют избавиться от них не только ради помощи Украине, но и для собственной безопасности. Общественное мнение большинства также поддерживает решение своих правительств по борьбе с россиянами.
Тем временем Россия продолжает сопротивляться санкциям и применяет старые и простые инструменты для этого - деньги и ложь проплаченных "экспертов и аналитиков".
Кто же выступает против эмбарго на нефть страны-оккупанта:
Венгрия;
Чехия;
Словакия;
Болгария.
Как отметила Зеркаль, заявления Венгрии о том, что она якобы "не выживет без российской нефти", являются ложью.
"Заменить поставки российской Urals есть чем. Когда в 2019-м году россияне вынуждены были на несколько месяцев остановить нефтепровод "Дружба" из-за загрязнения нефти, не произошло никакой катастрофы и снабжение осуществлялось через другой нефтепровод", - добавила советник министра энергетики.
Венгрия продолжает торговаться с Европейским Союзом и пытается выбить компенсацию за потерянные прибыли, а также решить вопрос доступа к "ковидным" деньгам. Политика страны, как отметила Зеркаль, зависит от сладких цен, на которые их подсадила Россия.
"Посеять раздор в ЕС пробует и "Газпром". Он недавно направил европейским компаниям письмо, в котором описал серую схему оплаты за газ. В лучших традициях российской дипломатии "Газпром" предлагает "пропетлять" между санкциями и механизмами уплаты в рублях. Просто для того, чтобы посеять сомнения в действенности европейских правил", - пишет Зеркаль.
Исключения правительства премьера Венгрии Виктора Орбана могут развалить структуру энергетических санкций, но Европе есть чем ответить - политика легко перекупить, поскольку благосостояние его страны все же зависит именно от ЕС.
"Во-вторых, для Европейской комиссии это уже вопрос не только безопасности, а управляемости блока. Они не имеют права подарить Путину день победы над единством Европы", - добавила советник министра энергетики.
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