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Дионисий Галикарнасский
The Wall Street Journal: китайские IT-компании «тихо» бегут из России
22:58 06.05.2022 |
Китайские технологические компании без официальных заявлений постепенно прекращают работу в России из-за санкций со стороны США и поставщиков компонентов, несмотря на призывы Пекина противостоять иностранному давлению, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
По данным этих источников, несколько крупных китайских компаний, доминирующих на российском рынке, сворачивают поставки в Россию, при этом не делая официальных объявлений об этом. В качестве примеров проводится Lenovo, которая выпускает ПК и ноутбуки, а также Xiaomi, выпускающая смартфоны и различную бытовую технику.
Издание указывает, что в отличие от западных компаний, китайский бизнес предпочитает не делать официальных заявлений о своей позиции по военному конфликту в Украине, поскольку власти Китая не согласны с введением антироссийских санкций Западом. Несмотря на это, исключения тоже встречаются. Например, производитель дронов DJI Technology в прошлом месяце пошёл на необычный для китайской компании шаг и официально объявил о приостановке деятельности в России и Украине.
По данным WSJ, объём китайского экспорта технологической продукции в Россию в марте сильно снизился по сравнению с февралём. Со ссылкой на наиболее свежие статистические данные КНР издание указывает, что поставки ноутбуков из Китая в Россию упали более чем на 40 %, поставки смартфонов сократились почти на 66 %, а телекоммуникационного оборудования - на 98 %. В то же время WSJ добавляет, что внешняя торговля Китая с другими странами также оказалась ограничена из-за новой вспышки коронавируса и связанного с ней локдауна в Шанхае - крупном технологическом и промышленном центре страны.
На китайских производителей давят не только санкции США, но и риск потерять западных поставщиков компонентов, которые настаивают на том, чтобы китайские компании соблюдали новые правила. Они хотят убедиться в том, что конечная продукция с их компонентами не попадёт в Россию, против которой были введены многочисленные санкции, указывает издание.
Министерство торговли Китая в марте признало, что санкции нарушили торговлю Китая и России, но при этом призвало местных производителей «не поддаваться внешнему давлению и не делать необдуманных публичных заявлений».
Резкое сокращение китайского экспорта технологической продукции в Россию в марте подчёркивает масштабный характер западных санкций и их способность проникать вглубь цепочек поставок и принуждать производителей из различных стран им подчиняться, даже если официальное правительство этих стран может быть против этих санкций, пишет WSJ.
Отмечается, что Китай расширил свой набор мер для противодействия западным санкциям, которые включают правила, обязывающие китайские компании не соблюдать иностранные санкции, если государство найдёт их несправедливыми. Однако Пекин до сих пор не издал ни одного такого постановления. Аналитики объясняют это тем, что Китай в противном случае рискует потерять наиболее приоритетные для него и его продукции рынки.
«Если китайские компании потеряют доступ к ключевым поставщикам, то это станет для них катастрофой, и поэтому можно понять их мотивацию», - считает главный исполнительный директор исследовательской Canalys Стив Брейзер (Steve Brazier).
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