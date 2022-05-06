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ЕС предлагает освободить Венгрию, Словакию и Чехию от нефтяного эмбарго до 2024 года - СМИ
12:56 06.05.2022 |
Европейский Союз решил предложить предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".
По словам людей, знакомых с этим вопросом, Европейский Союз предложил сделать исключение по нефтяным поставкам из РФ, которое даст Венгрии и Словакии дополнительный год до конца 2024 года.
По словам источников, Чехии также будет предоставлено исключение до июня 2024 года.
Остальные государства-члены должны отказаться от импорта до конца этого года, как изначально предлагалось.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил ранее в пятницу, что он выступает против первоначального предложения ЕС по запрету российской нефти, заявив, что это равнозначно сбросу "ядерной бомбы" на экономику его страны.
Он сказал, что хочет пятилетнего исключения из запрета на покупку нефти.
Согласно плану ЕС, европейским компаниям и частным лицам будет запрещено предоставлять суда и услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки нефти в третьи страны.
По словам источников, эта мера после пересмотра решения вступит в силу в течение трех месяцев после принятия новых санкций, а не в течение одного месяца.
Послы ЕС встретятся в пятницу утром, чтобы обсудить пересмотренные предложения, и ожидается, что переговоры будут трудными и будут продолжаться весь день, сообщили источники.
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