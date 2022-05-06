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Министр обороны Германии подтвердила поставку 7 Panzerhaubitzen 2000
10:41 06.05.2022 |
Германия согласилась поставить Украине 7 самоходных орудий-гаубиц Panzerhaubitzen 2000 года.
Это подтвердила в Словакии в пятницу министр обороны Кристин Ламбрехт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.
Гаубицы должны быть поставлены по текущему ремонту. Германия будет учить украинских военных использовать эти системы вооружения.
Panzerhaubitzen 2000 - это тяжелые артиллерийские установки, способные стрелять на расстояние до 40 километров. Бундесвер описывает Panzerhaubitze 2000 как одну из самых современных артиллерийских систем в мире. Их сила заключается в точности и большой дистанции боя.
Нидерланды ранее пообещали Киеву поставку пяти таких гаубиц.
В Словакии Ламбрехт посетила немецких солдат, развернутых на восточном фланге НАТО вместе с системой противовоздушной обороны Patriot.
В конце марта Бундестаг потребовал от правительства поставок тяжелого вооружения в Украину и принял соответствующее заявление правящей коалиции и оппозиционного ХДС/ХСС.
Также Ламбрехт пообещала поставку зенитных самоходных установок Gepard, которых производитель KMW еще имеет в составе 50 единиц. Снабжение тяжелого вооружения в Украину вызвало ожесточенные споры в Германии.
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