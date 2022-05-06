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Чехия нашла возможность заменить нефть из РФ
08:12 06.05.2022 |
Заменой покупки российской нефти могут быть расширение снабжения нефтепроводом TAL, проходящим из итальянского Триеста.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.cz, такое заявление во время визита в Берлин сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"Это очень важно, если мы хотим ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что гражданам и компаниям будет достаточно нефти... Ужесточение пропускной способности нефтепровода является ключом к снятию зависимости от российской нефти", - заявил он.
По словам Фиалы, это самый простой путь найти замены нефти из РФ.
"TAL решил бы наши проблемы. , Австрии и Германии или Баварии", - добавил он.
Напомним, Чехия является одной из стран, критикующих планы ЕС включить в шестой пакет санкций эмбарго на нефть из РФ. Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать предложенный новый пакет санкций против России, включая нефтяное эмбарго, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
Чехия имеет высокую зависимость от российской нефти, поэтому раньше фиал предлагал отложить эмбарго на два-три года.
Учитывая высокую зависимость отдельных стран, ЕС уже анонсировал исключение действия эмбарго для Венгрии и Словакии. Кроме того, на это исключение претендует и Болгария.
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