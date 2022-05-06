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Пресс-секретарем Белого дома впервые станет чернокожая представительница ЛГБТ
08:09 06.05.2022 |
Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Карин Жан-Пьер, сообщила администрация президента США в четверг, 5 мая. "Она будет сильным голосом, говорящим от моего имени и от имени этой администрации", - приводятся в пресс-релизе слова президента США Джо Байдена.
До назначения на пост пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер работала первым заместителем у занимавшей эту должность Дженнифер Псаки. Псаки покинет Белый дом 13 мая и, по данным The Washington Post, начнет вести шоу на канале MSNBC. "Джен Псаки установила стандарты приличия, уважения и благопристойности для брифингов Белого дома. Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и честно общалась с американцами и при этом сохраняла чувство юмора. Я благодарю Джен за ее службу стране и желаю ей всего наилучшего в ее движении вперед", - говорится в заявлении Байдена.
Первая чернокожая женщина и первая представительница ЛГБТ+ на посту пресс-секретаря Белого дома
Жан-Пьер - уроженка французского острова Мартиника, выросла в Нью-Йорке, где окончила Колумбийский университет. До прихода в Белый дом она работала директором по связям с общественностью в правозащитной организации MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC. Она также "занимала руководящие должности" в во время предвыборных кампаний Байдена и в администрации вице-президента Байдена во время президенства Барака Обамы.
"Она станет первой чернокожей женщиной и первым представителем сообщества ЛГБТК+ на посту пресс-секретаря Белого дома. Ее принадлежность к сообществу имеет значение, она даст голос многим, и заставит многих мечтать о том, что действительно возможно", - написала Псаки.
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