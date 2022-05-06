Германия готовит четыре плавучих LNG-терминала, чтобы заменить российский газ

Правительство Германии ищет альтернативу российскому трубопроводному газу, и одним из решений стали мобильные плавучие танкеры, предназначенные для приема сжиженного газа со всего мира.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда",

Чтобы перевозить газ на большие расстояния, его нужно охладить до -160° по Цельсию и сжать в жидкую форму, уменьшив объем на 1/600, таким образом превратив его в сжиженный природный газ.

Для использования в энергетических целях он должен пройти регазификацию, для которой требуется специальный терминал, на строительство которого понадобится около пяти лет.

Учитывая неотложную необходимость найти альтернативы российской энергетике, правительство Германии делает ставку на более гибкие плавучие терминалы и береговые объекты.

Вице-канцлер Роберт Хабек объявил во время своего визита 5 мая в Нижнюю Саксонию, что по крайней мере один наземный и один плавучий LNG-терминал будут на территории этой федеральной земли.

Плавучие установки для хранения и регазификации (FRSU) часто являются бывшими супертанкерами, предназначенными для регазификации значительных количеств сжиженного газа. Хотя береговые терминалы должны соблюдать строгие строительные правила, все, что нужно для плавучих терминалов, - это глубоководный порт, который может принимать очень большие корабли.

Германия планирует запустить свой первый терминал в Вильгельмсхафене до конца года, что позволит импортировать более 5 миллиардов кубометров в год. Второй корабль от норвежской компании Hoegh будет введен в действие в начале 2023 года.

В общей сложности это позволит импортировать от 10 до 14 млрд куб. м, сообщили в коммунальном предприятии RWE. "Таким образом, уже в следующем году можно будет заменить часть российского газа", - объяснила Андре Страке, глава отдела торговли и поставок RWE.

Еще два терминала Германия должна получить от греческой компании Dynagas. После создания греческих терминалов минимальная мощность регазификации Германии составит 20 млрд кубометров в год, что составляет 50% от ее импорта газа из России в 2021 году.