Великобритания заморозила активы Evraz Абрамовича

Правительство Великобритании ввело санкций в отношении Evraz plc, которую контролирует российский олигарх Роман Абрамович. Металлургическая и горнодобывающая компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России, сообщается на британской правительственном портале.

"Сегодняшнее замораживание активов означает, что ни один гражданин или компания Великобритании не могут вести с Evraz бизнес. Эти санкции еще больше подорвут финансовые резервы Путина и его экономику, а также поддержат продолжающееся сопротивление Украины", - говорится в сообщении.

Evraz plc производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% рельсовых путей в России. Россия использует железную дорогу для доставки основных военных грузов и войск на линию фронта в Украине.

Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 лиц и более 100 предприятий из РФ с момента военного вторжения России в Украину.