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Великобритания заморозила активы Evraz Абрамовича
23:30 05.05.2022 |
Правительство Великобритании ввело санкций в отношении Evraz plc, которую контролирует российский олигарх Роман Абрамович. Металлургическая и горнодобывающая компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России, сообщается на британской правительственном портале.
"Сегодняшнее замораживание активов означает, что ни один гражданин или компания Великобритании не могут вести с Evraz бизнес. Эти санкции еще больше подорвут финансовые резервы Путина и его экономику, а также поддержат продолжающееся сопротивление Украины", - говорится в сообщении.
Evraz plc производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% рельсовых путей в России. Россия использует железную дорогу для доставки основных военных грузов и войск на линию фронта в Украине.
Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 лиц и более 100 предприятий из РФ с момента военного вторжения России в Украину.
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