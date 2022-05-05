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Япония снова запустит АЭС, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов
17:45 05.05.2022 |
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония будет использовать ядерные реакторы, чтобы уменьшить зависимость своей страны и других стран от российской энергии. Атомная энергетика станет частью будущей энергетической политики страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Япония стала более зависимой от российского газа после остановки ядерных реакторов после аварии на Фукусиме в 2011 году, когда землетрясение и цунами вызвали расплавление реактора.
"Мы будем использовать ядерные реакторы с гарантиями безопасности, чтобы внести свой вклад в глобальное снижение зависимости от российской энергии", - сказал Кисида аудитории в финансовом центре Лондона.
По его словам, перезапуск всего одного существующего ядерного реактора будет иметь тот же эффект, что и поставка 1 миллиона тонн нового СПГ (сжиженного природного газа) в год на мировой рынок.
Спустя более десяти лет после землетрясения и цунами в марте 2011 года, спровоцировавших худший ядерный кризис со времен Чернобыля, ядерная энергетика остается сложной проблемой в Японии, где в настоящее время работает лишь несколько из 30 с лишним электростанций.
Но большинство общественности и бизнеса хотят, чтобы правительство перезапустило ядерные реакторы для обеспечения энергетической безопасности, поскольку украинский кризис и более высокие цены на энергию придали импульс этому изменению во мнении.
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