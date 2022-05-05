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Европарламент поддержал европейские перспективы Молдовы
17:42 05.05.2022 |
Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Республике Молдова статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента в четверг, 5 мая. "ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе (согласно которому страна, которая придерживается ценностей ЕС, может претендовать на присоединение - Ред.) и на основании заслуг", - отмечается в резолюции Европарламента.
В документе также предлагается Еврокомиссии как можно скорее завершить оценку заявки Кишинева. Вне зависимости от того, каким будет заключение, "молдавские власти, несомненно, находятся на правильном пути, реализуя ключевые реформы, в частности, в области демократии, верховенства закона и прав человека", - указывается в резолюции. Европарламент также призвал ЕС оказать большую поддержку Молдове: как посредством новой макрофинансовой помощи, так и дальнейшими мерами по либерализации транспортных услуг и торговли.
Парламент Молдовы подал заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года вслед за Украиной и Грузией. На прошлой неделе Кишинев передал Брюсселю первую часть ответов на вопросы анкеты о ситуации в различных областях в стране. Вторую часть ответов правительство намерено передать в ближайшее время. Ожидается, что до конца июня Еврокомиссия представит доклад о готовности Молдовы Украины и Грузии к вступлению в ЕС.
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