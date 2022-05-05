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Великобритания отозвала у Московской биржи статус «признанной»
17:36 05.05.2022 |
Великобритания отозвала у Московской биржи статус "признанной биржи", тем самым лишив инвесторов, торгующих на ней, налоговых льгот, сообщило казначейство Великобритании в пресс-релизе, обнародованном в четверг, 5 мая. Поскольку ограничения, наложенные на британских инвесторов по операциям на этой площадке, не были сняты до 5 мая, Мосбиржа лишилась своего статуса, отмечается в сообщении Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC).
О намерении лишить Московскую биржу статуса "признанной" британские ведомства объявили 19 апреля. "Это означает, что инвесторы впредь не смогут получать доступ к определенным налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Мосбирже, но существующие инвестиции будут защищены", - пояснили тогда в пресс-релизе казначейства.
Финансовый секретарь британского казначейства Люси Фрейзер ранее заявила, что данный шаг, предпринимаемый на фоне российского вооруженного вторжения в Украину, следует трактовать как четкий сигнал - "нет никаких оснований для новых инвестиций в Россию". Статус признанной фондовой биржи - классификация, присваиваемая HMRC для целей налогообложения. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют определенные налоговые льготы.
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