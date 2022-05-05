Франция арестовала виллу и квартиру олигарха Фридмана

Во Франции была арестована вилла и квартира подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана.

Об этом сообщило российское агентство расследований The Insider со ссылкой на документ французского Министерства финансов.

Так, была арестована вилла Copab в Сан-Тропе, которая согласно расследованию "Схем" ("Радио Свобода") принадлежит семье основателя "Альфа-банка" Михаила Фридмана.

Как выяснили журналисты, вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Ее бенефициарами являются дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман. Подтверждающие это документы есть в распоряжении "Схем".

Отмечается, что Фридман зарабатывал на вилле от 180 тысяч евро до 440 тысяч евро в месяц благодаря ее сдаче в аренду. На территории виллы есть бассейн, сауна, хамам, джакузи и отдельная площадка для вертолета.

Кроме того, в Париже была арестована квартира Фридмана. Она также записана на дочерей и жену Фридмана через компанию SCI.