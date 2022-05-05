Япония вскоре предоставит $300 млн правительству Украины - посол

Япония вскоре предоставит $300 млн правительству Украины, сообщил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
"Что касается гуманитарной помощи. Мы уже пообещали и начали предоставлять 200 млн долларов США. Во-вторых, что касается прямой помощи бюджету, экономической, финансовой поддержки Украины, мы заявили и вскоре предоставим $300 млн украинскому правительству", - сказал посол на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве в четверг.
Кроме того, он отметил, что Токио призывает все местные власти в Японии присоединяться к восстановлению Украины, когда это станет возможно