Инфляция в Турции в апреле достигла 70%

Инфляция в Турции в апреле достигла почти 70% по сравнению с ценами апреля 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times, приводя обнародованные статистическим ведомством данные.

Индекс потребительских цен в апреле 2022 года вырос до 69,97%, тогда как в марте составлял 61,14%. Причины такой тенденции, с одной стороны, ослабление лиры, с другой - глобальный рост цен на энергоносители.

Больше всего подорожали продукты питания - на 89% за год, и транспорт - на 106%.

Нынешние показатели роста цен - самые высокие за два десятилетия.

В оппозиционных партиях заявляют, что даже эти официальные цифры не отражают реальный масштаб проблемы.

Стремительный рост стоимости жизни подогревает недовольство президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его партией. В то же время Эрдоган является противником высоких процентных ставок. Это создает давление на турецкую лиру, валюта за год обесценилась на 40%.