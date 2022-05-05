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Инфляция в Турции в апреле достигла 70%
12:20 05.05.2022 |
Инфляция в Турции в апреле достигла почти 70% по сравнению с ценами апреля 2021 года.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times, приводя обнародованные статистическим ведомством данные.
Индекс потребительских цен в апреле 2022 года вырос до 69,97%, тогда как в марте составлял 61,14%. Причины такой тенденции, с одной стороны, ослабление лиры, с другой - глобальный рост цен на энергоносители.
Больше всего подорожали продукты питания - на 89% за год, и транспорт - на 106%.
Нынешние показатели роста цен - самые высокие за два десятилетия.
В оппозиционных партиях заявляют, что даже эти официальные цифры не отражают реальный масштаб проблемы.
Стремительный рост стоимости жизни подогревает недовольство президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его партией. В то же время Эрдоган является противником высоких процентных ставок. Это создает давление на турецкую лиру, валюта за год обесценилась на 40%.
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