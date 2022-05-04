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Британия запретила экспорт услуг в Россию и ввела санкции против ряда пропагандистов
17:45 04.05.2022 |
Великобритания объявила о запрете на экспорт услуг в Россию, а также добавила в список санкций еще 63 человека, в частности кремлевских пропагандистов.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Британии Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда".
Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR услуг мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.
В британском правительстве отметили, что Россия зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на путинскую экономику.
Лондон также объявил о санкциях против 63 человек, многие из которых связаны с основными кремлевскими медиа, в частности "Первым каналом".
"Первый канал" известен распространением в России дезинформации, оправдывающей незаконное вторжение Путина "специальной военной операцией", - отмечается в заявлении.
Под санкции попали военные корреспонденты, связанные с российскими войсками в Украине: Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК, Александр Коц, военный корреспондент российской газеты "Комсомольская правда", Дмитрий Стешин, российский журналист, специальный корреспондент
Из медиаорганизаций в список санкций внесены:
Всероссийское государственное телевидение и радиовещание, крупный государственный вещатель, сыгравший ключевую роль в оправдании путинской агрессии против Украины.
ИнфоРос, информационное агентство, распространяющее дестабилизирующую дезинформацию об Украине и предположительно связанное с российскими спецслужбами.
SouthFront, дезинформационный сайт, распространяющий ложную информацию, пытающуюся оправдать вторжение России в Украину.
Фонд стратегической культуры, интернет-журнал, распространяющий дезинформацию о вторжении России в Украину, в частности о роли российских сил в убийстве мирных жителей в Буче.
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