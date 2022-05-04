Британия запретила экспорт услуг в Россию и ввела санкции против ряда пропагандистов

Великобритания объявила о запрете на экспорт услуг в Россию, а также добавила в список санкций еще 63 человека, в частности кремлевских пропагандистов.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Британии Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда".

Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR услуг мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.

В британском правительстве отметили, что Россия зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на путинскую экономику.

Лондон также объявил о санкциях против 63 человек, многие из которых связаны с основными кремлевскими медиа, в частности "Первым каналом".

"Первый канал" известен распространением в России дезинформации, оправдывающей незаконное вторжение Путина "специальной военной операцией", - отмечается в заявлении.

Под санкции попали военные корреспонденты, связанные с российскими войсками в Украине: Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК, Александр Коц, военный корреспондент российской газеты "Комсомольская правда", Дмитрий Стешин, российский журналист, специальный корреспондент

Из медиаорганизаций в список санкций внесены:

Всероссийское государственное телевидение и радиовещание, крупный государственный вещатель, сыгравший ключевую роль в оправдании путинской агрессии против Украины.

ИнфоРос, информационное агентство, распространяющее дестабилизирующую дезинформацию об Украине и предположительно связанное с российскими спецслужбами.

SouthFront, дезинформационный сайт, распространяющий ложную информацию, пытающуюся оправдать вторжение России в Украину.

Фонд стратегической культуры, интернет-журнал, распространяющий дезинформацию о вторжении России в Украину, в частности о роли российских сил в убийстве мирных жителей в Буче.