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ЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость – Bloomberg
16:23 04.05.2022 |
В шестой пакет санкций Евросоюза против РФ, который анонсировали в среду, вошел запрет на сделки с недвижимостью.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст, с которым ознакомилась редакция.
Предложение Еврокомиссии приостановит заключение сделок с недвижимостью с гражданами, резидентами и юридическими лицами России. Санкции запретят продажу или передачу прямо или косвенно "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Европейского Союза, или доли в предприятиях, предоставляющих доступ к недвижимому имуществу".
Запрет касается россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих разрешения на проживание в странах-членах ЕС. Это не касается тех, кто имеет гражданство или место жительства в Европейской экономической зоне или Швейцарии.
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