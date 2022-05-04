Финансовые новости
- |
- 04.05.22
- |
- 20:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Президент Хорватии выступает за вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
15:43 04.05.2022 |
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что заблокирует прием Швеции и Финляндии на саммите НАТО в Мадриде, если будет такая возможность.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.
"Как глава государства, представляющий Хорватию на саммите НАТО, я наложу вето на вступление, если саммит состоится на таком уровне", - сказал Миланович журналистам в восточном городе Вуковар.
Однако если решение о вступлении стран будут принимать в Североатлантическом совете на уровне послов, Миланович сказал, что не уверен, что сможет убедить посла Хорватии принять его позицию.
В то же время он добавил, что "я буду преследовать греховные души каждого члена парламента, который проголосует "за", как дьявол".
Ожидается, что хорватский парламент, в котором правящая консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" имеет незначительное большинство, поддержит заявку Швеции и Финляндии.
Единственным препятствием может стать вето президента на самом саммите.
Согласно конституции Хорватии, президент является верховным главнокомандующим хорватской армии и имеет право голоса во внешней политике. В то время, как премьер-министр Андрей Пленкович регулярно представляет Хорватию на саммитах ЕС, президент Миланович тоже может представлять Хорватию на таких мероприятиях.
В Хельсинки официально начались дебаты по поводу НАТО, и многие финские политики намекали, что запрос на вступление в Альянс может быть подан до июня.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин недавно подчеркнула, что решение о вступлении в НАТО будет принято "в скором времени", а министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО даже без Швеции.
Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что прекращает все контакты с президентом Зораном Милановичем.
В январе Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.
В начале февраля он выступил с обвинениями в адрес Великобритании из-за ее роли в поддержке Украины и призвал к соглашению с Россией, поскольку без нее, по его словам, не может быть стабильности в Европе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Агенты неонацистского сговора: Как путин и лавров тянут за собой в могилу всех россиян
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Путин, операция и Патрушев. Каких плохих и хороших новостей ждать Украине
|Британия запретила экспорт услуг в Россию и ввела санкции против ряда пропагандистов
|Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику, но оружие не предоставит
|RBI рассматривает возможность продажи российского банка, получил несколько предложений о заинтересованности
|ЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость – Bloomberg
|В Еврокомиссии назвали шаги послевоенного обновления Украины
Это интересно
|В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар
|Власти США выделили $3,1 млрд на субсидирование отечественного производства тяговых батарей
|Япония и США надеются прийти к освоению 2-нм техпроцесса без Тайваня
|Экс-сотрудники Google объединились для создания общего ИИ
|Глава Intel: дефицит чипов стоил США $240 млрд в 2021 году, а мощностей не будет хватать до 2024 года
|Lockheed Martin приступила к окончательной сборке «тихого» сверхзвукового самолёта NASA X-59
|Toyota стала мировым лидером по продажам в 2021 году