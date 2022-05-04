Президент Хорватии выступает за вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что заблокирует прием Швеции и Финляндии на саммите НАТО в Мадриде, если будет такая возможность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Как глава государства, представляющий Хорватию на саммите НАТО, я наложу вето на вступление, если саммит состоится на таком уровне", - сказал Миланович журналистам в восточном городе Вуковар.

Однако если решение о вступлении стран будут принимать в Североатлантическом совете на уровне послов, Миланович сказал, что не уверен, что сможет убедить посла Хорватии принять его позицию.

В то же время он добавил, что "я буду преследовать греховные души каждого члена парламента, который проголосует "за", как дьявол".

Ожидается, что хорватский парламент, в котором правящая консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" имеет незначительное большинство, поддержит заявку Швеции и Финляндии.

Единственным препятствием может стать вето президента на самом саммите.

Согласно конституции Хорватии, президент является верховным главнокомандующим хорватской армии и имеет право голоса во внешней политике. В то время, как премьер-министр Андрей Пленкович регулярно представляет Хорватию на саммитах ЕС, президент Миланович тоже может представлять Хорватию на таких мероприятиях.

В Хельсинки официально начались дебаты по поводу НАТО, и многие финские политики намекали, что запрос на вступление в Альянс может быть подан до июня.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин недавно подчеркнула, что решение о вступлении в НАТО будет принято "в скором времени", а министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО даже без Швеции.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что прекращает все контакты с президентом Зораном Милановичем.

В январе Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

В начале февраля он выступил с обвинениями в адрес Великобритании из-за ее роли в поддержке Украины и призвал к соглашению с Россией, поскольку без нее, по его словам, не может быть стабильности в Европе.