ЕС значительно расширит оборонную помощь Молдове

Европейский Союз расширит помощь Молдове в сфере обороны. "В этом году мы хотим значительно увеличить нашу поддержку Молдовы и предоставить вооруженным силам этой страны дополнительную военную технику", - заявил в ходе визита в Кишинев в среду, 4 мая, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Наш европейский долг - помогать вашей стране и поддерживать ее", - заявил глава Евросовета на встрече с президентом Молдовы Майей Санду. Он пообещал далее углублять партнерство с этим государством и усиливать интеграцию. По словам Мишеля, Евросоюз усилит поддержку "в области логистики и киберзащиты", а также приложит усилия для увеличения военного потенциала Молдовы. Деталей этого плана он не назвал.

В свою очередь Санду на совместной пресс-конференции указала, что ее страна готовится к "пессимистичным сценариям". "Но на данный момент мы не видим непосредственной опасности", - добавила она.

Ситуация в Приднестровье обострилась в конце апреля

В конце апреля обострилась ситуация в самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республике" (ПМР) - пророссийском сепаратистском регионе. После нескольких взрывов на военных объектах и на территории телерадиоцентра власти "ПМР" объявили красный уровень террористической угрозы. 22 апреля представители российского военного командования сообщили, что в рамках "второй фазы спецоперации" планируется установить контроль над югом Украины, чтобы обеспечить выход в Приднестровье.

В граничащем с Украиной Приднестровье живут около 460 тысяч человек, почти половина из них имеют российское гражданство. С 1992 года на территории самопровозглашенной республики находится российский миротворческий контингент, в настоящее время насчитывающий примерно 1500 военнослужащих.