Новые власти Южной Кореи намерены развивать, а не закрывать атомную энергетику

После завершившихся в Южной Корее выборов Президентский переходный комитет страны анонсировал намерение увеличить использование атомных электростанций, возобновив строительство энергоблоков Shin Hanul Unit 3 и 4 и продлив жизненный цикл действующих АЭС, модернизировав оборудование с принятием необходимых мер предосторожности.

Ещё в феврале текущего года прежний президент Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in) сообщил, что Южная Корея намерена в отдалённом будущем полностью избавиться от атомных электростанций, но пока они останутся основными источниками энергии в ближайшие 60 лет. В начале апреля сообщалось о намерении операторов местных АЭС продлить жизненный цикл действующих станций сверх запланированного периода, а теперь, на фоне назревающего энергетического кризиса, речь идёт уже не о постепенном отказе от атомной энергетики даже в будущем, а о развитии отрасли. Ранее работу значительной части действующих в стране станций планировалось завершить уже к 2030 году.

Задачи национальной политики нового правительства также включают «обогащение экосистемы и усиление конкурентоспособности в индустрии атомной энергетики». Как заявили представители властей, с этой целью будут поддерживаться разработки и исследования, проводиться обучение инженеров, анализироваться промышленные производственные сети и будет оказана помощь в импортозамещении, а правительство будет заказывать комплектующие, дополнительные компоненты и т. п.

Как сообщает Business Korea, дополнительно правительство намерено и экспортировать как минимум 10 атомных станций к 2030 году. Помимо поставок оборудования и строительства, предусмотрена помощь импортёрам в эксплуатации и техническом обслуживании поставляемых АЭС. По данным комитета, в скором будущем будет сформирована специальная группа, поскольку экспорт может вылиться в дальнейшее экономическое сотрудничество и даже взаимодействие в оборонной отрасли.

По заявлениям южнокорейских властей новое правительство будет более тесно сотрудничать с США в разработке малых модульных реакторов и других отраслях, в то же время будут поддерживаться исследования и разработки в сфере технологий будущего: реакторов четвёртого поколения, ядерного синтеза в целом и производство водорода с помощью ядерных энергетических установок.