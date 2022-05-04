Финансовые новости
- |
- 04.05.22
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новые власти Южной Кореи намерены развивать, а не закрывать атомную энергетику
13:26 04.05.2022 |
После завершившихся в Южной Корее выборов Президентский переходный комитет страны анонсировал намерение увеличить использование атомных электростанций, возобновив строительство энергоблоков Shin Hanul Unit 3 и 4 и продлив жизненный цикл действующих АЭС, модернизировав оборудование с принятием необходимых мер предосторожности.
Ещё в феврале текущего года прежний президент Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in) сообщил, что Южная Корея намерена в отдалённом будущем полностью избавиться от атомных электростанций, но пока они останутся основными источниками энергии в ближайшие 60 лет. В начале апреля сообщалось о намерении операторов местных АЭС продлить жизненный цикл действующих станций сверх запланированного периода, а теперь, на фоне назревающего энергетического кризиса, речь идёт уже не о постепенном отказе от атомной энергетики даже в будущем, а о развитии отрасли. Ранее работу значительной части действующих в стране станций планировалось завершить уже к 2030 году.
Задачи национальной политики нового правительства также включают «обогащение экосистемы и усиление конкурентоспособности в индустрии атомной энергетики». Как заявили представители властей, с этой целью будут поддерживаться разработки и исследования, проводиться обучение инженеров, анализироваться промышленные производственные сети и будет оказана помощь в импортозамещении, а правительство будет заказывать комплектующие, дополнительные компоненты и т. п.
Как сообщает Business Korea, дополнительно правительство намерено и экспортировать как минимум 10 атомных станций к 2030 году. Помимо поставок оборудования и строительства, предусмотрена помощь импортёрам в эксплуатации и техническом обслуживании поставляемых АЭС. По данным комитета, в скором будущем будет сформирована специальная группа, поскольку экспорт может вылиться в дальнейшее экономическое сотрудничество и даже взаимодействие в оборонной отрасли.
По заявлениям южнокорейских властей новое правительство будет более тесно сотрудничать с США в разработке малых модульных реакторов и других отраслях, в то же время будут поддерживаться исследования и разработки в сфере технологий будущего: реакторов четвёртого поколения, ядерного синтеза в целом и производство водорода с помощью ядерных энергетических установок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Газовые ворота Европы. Греция дала старт проекту LNG-терминала в Александруполисе
|Журналист Невзоров объявлен в розыск - МВД РФ
|Нефть Urals подешевела в апреле на 20,8%
|Новые власти Южной Кореи намерены развивать, а не закрывать атомную энергетику
|В РФ заявляют о высоком риске дефицита пилотов из-за отлива за границу
|Власти Израиля обсуждают возможность поставок оборонительных систем Украине - СМИ
Это интересно
|Япония и США надеются прийти к освоению 2-нм техпроцесса без Тайваня
|Экс-сотрудники Google объединились для создания общего ИИ
|Глава Intel: дефицит чипов стоил США $240 млрд в 2021 году, а мощностей не будет хватать до 2024 года
|Lockheed Martin приступила к окончательной сборке «тихого» сверхзвукового самолёта NASA X-59
|Toyota стала мировым лидером по продажам в 2021 году
|Amazon использует данные динамика Echo для таргетированной рекламы
|BMW и Audi отказываются от перевозки автомобилей по железной дороге через Россию