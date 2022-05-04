Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против РФ предлагает запретить импорт российской нефти - глава ЕК

Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти", - сказала она.

В то же время она признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ, однако ЕС "просто обязан пойти на это".

По ее словам, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом" с целью дать время ЕС найти альтернативных поставщиков нефти и минимизировать влияние санкций на нефтяные рынки. Она отметила, что отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что страны ЕС в ближайшие дни дадут согласие на введение новых санкций против России.

В свою очередь издание Politico сообщало со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС, что Еврокомиссия предложит меры переходного характера или исключение из санкций в сфере нефти для Словакии и Венгрии, учитывая степень их зависимости от российской нефти и трудности с поиском альтернативных поставщиков.