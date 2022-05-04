ЕС отключит от SWIFT Сбербанк и еще 2 российских банка в рамках новых санкций против РФ - глава ЕК

В шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк - крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России", - заявила глава ЕК, выступая в Европарламенте.

Помимо того, по ее словам, Еврокомиссия предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

"Им больше не будет позволено распространять их контент в ЕС в любой форме, будь то по кабелю, через спутник, в интернете или через приложения смартфонов", - сказала фон дер Ляйен.

Помимо этого, по ее словам, ЕС собирается запретить ряду европейских специалистов предоставлять услуги российским компаниям.

"Власти РФ зависят от бухгалтеров, консультантов, политтехнологов из Европы. Этому положат конец. Мы запрещаем предоставлять такие услуги российским компаниям", - заявил она.

Кроме того, глава Еврокомиссии подчеркнула, что предлагаемые санкции предусматривают включение в санкционный список некоторых военнослужащих.