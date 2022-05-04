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По США прокатилась волна протестов против планов запретить аборты
08:36 04.05.2022 |
Тысячи женщин и мужчин вышли во вторник, 3 мая, в Нью-Йорке и других американских городах на демонстрации против планов Верховного суда США отменить право на аборт. "Сейчас не время молчать", - заявила собравшимся на Манхэттене генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, охарактеризовав защиту права на аборт как "одну из величайших битв".
По ее словам, право распоряжаться собственным телом является "фундаментальным правом". Многие молодые участницы акции протеста держали в руках плакаты с лозунгами "Мое тело, мой выбор", "Остановите войну против женщин" и "У меня будет меньше прав, чем у моей матери".
Накануне издание Politico опубликовало скан проекта решения, согласно которому Верховный суд США намерен отменить конституционное право на прерывание беременности, закрепленное в прецедентном решении 1973 года. Если Верховный суд, в котором большинство судей относятся к консервативному лагерю, действительно отменит это историческое постановление, то на уровне штатов смогут вводиться запреты или значительные ограничения на аборты. Это планируют сделать около половины из 50 американских штатов. Решение Верховного суда ожидается в июне.
Оклахома запретила аборты после шестой недели
Между тем еще до окончательного решения Верховного суда штат Оклахома принял закон, запрещающий беременность после шестой недели. Он разработан по образцу самого строгого закона об абортах на всей территории США - техасского закона "О сердцебиении". Однако в Оклахоме, в отличие от Техаса, допускаются исключения для абортов на поздних сроках в экстренных медицинских случаях, после изнасилования или инцеста.
По решению Верховного суда от 1973 года, аборты в США легализованы и правительству запрещается ограничивать право на них вплоть до независимой жизнеспособности плода. Отдельные штаты не могут полностью запрещать аборты, но могут вводить ограничения.
Тема абортов является одной из наиболее спорных во внутренней политике Соединенных Штатов. Республиканцы выступают за их запрет, демократы поддерживают их легальность.
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