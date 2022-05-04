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Европарламент проголосовал за реформу выборов в ЕС
08:23 04.05.2022 |
Европейский парламент проголосовал за пересмотр правил выборов в ЕС, который расширит роль людей в выборе президента Еврокомиссии и позволит им голосовать за общеевропейских депутатов Европарламента.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В соответствии с системой, разработанной депутатами Европарламента, каждый избиратель будет иметь два голоса: один для избрания депутатов Европарламента в национальных округах и один в округе ЕС, от которых избираются 28 дополнительных мест.
Чтобы обеспечить сбалансированное географическое представительство в этих списках, государства-члены будут разделены на три группы в зависимости от численности их населения.
Списки будут заполняться кандидатами из этих групп пропорционально. Общеевропейские списки кандидатов должны представляться европейскими избирательными образованиями, такими как коалиции национальных политических партий и/или национальные ассоциации избирателей или европейские политические партии.
Другие предложения выборов включают:
* 9 мая - общеевропейский день голосования;
* право баллотироваться на выборах для всех европейцев от 18 лет и старше;
* минимальный избирательный порог в 3,5% является обязательным для округов с 60 и более местами;
* равный доступ к выборам для всех граждан, в том числе с ограниченными возможностями, и возможность голосования по почте, а также право граждан голосовать за председателя Еврокомиссии в системе "ведущего кандидата" (Spitzenkandidaten) через общеевропейские списки.
Для надзора за процессом и обеспечения соблюдения новых правил будет создан новый Европейский избирательный орган.
Законодательная инициатива парламента должна быть единогласно одобрена Советом ЕС. Затем она вернется в парламент, чтобы депутаты Европарламента могли дать свое согласие, прежде чем документ будет одобрен всеми государствами-членами в соответствии с их конституционными требованиями. Переговоры с Советом начнутся, когда государства-члены примут свою позицию.
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