Нефтяное эмбарго против России. Венгрия и Словакия получат 20-месячную отсрочку

В шестой пакет санкций Европейского Союза против России войдет нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT нескольких российских банков и новые индивидуальные санкции против российских пропагандистов, пишет WSJ со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

По данным издания, в среду, 4 мая, представители 27 стран ЕС планируют обсудить предложение Европейской комиссии и принять решение уже на этой неделе.

Центральным элементом шестого пакета станет запрет на импорт российской нефти. Страны Евросоюза должны будут отказаться от нее за полгода, а от российских нефтепродуктов - до конца 2022 года.

Венгрия и Словакия, не имеющие морских портов и зависящие от трубопроводной российской нефти, получат отсрочку на 20 месяцев. Источники издания утверждают, что на такую же льготу претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария.

"Наша цель проста: мы должны сломать российскую военную машину. И я уверен, что совет вскоре введет новые санкции, в том числе против российской нефти", - сказал о санкциях президент Европейского совета Шарль Мишель.

Банковские санкции против России будут предусматривать отключение от системы SWIFT трех финансовых учреждений, в том числе Сбербанка. Но, по словам чиновников, они не будут запрещать проведение трансакций с этими банками.

Газпромбанк под санкции пока не попадет, потому что страны ЕС используют его для оплаты за российский газ.