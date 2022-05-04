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США начинают консультации по торговой войне с Китаем
08:14 04.05.2022 |
Таможенные пошлины, введенные в 2018 году на импорт из Китая, могут автоматически закончиться 6 июля.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на офис торгового представителя США (USTR), завершение действия защитных пошлин станет возможным, "если ни одна американская компания не попросит их сохранить".
Соответственно, в USTR объявили о начале консультаций с бизнесом.
"Первым шагом в этом процессе является информирование представителей отечественных отраслей, которые выигрывают от тарифных мер, о возможности прекращения этих мер и возможности требовать их продления... Если мы не получим запрос от бизнеса, мы не будем иметь полномочий ¦продолжать эти таможенные тарифы",- уточняют в USTR.
Напомним, что США ввели защитные пошлины против китайской продукции при президентстве Дональда Трампа. Он считал это ответом на "несправедливую" торговую политику Китая.
Впоследствии эти пошлины вылились в полномасштабную торговую войну с Китаем, что повлияли и на торговлю с другими регионами, включая и Европу.
В целом, защитные пошлины касаются китайского импорта на сумму около $350 млрд в год.
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