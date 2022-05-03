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Греция и Болгария создают новый газовый маршрут для отказа от российского топлива
20:15 03.05.2022 |
Греция и Болгария заявили что, что новый завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), который будет построен у северного греческого порта Александруполис, поможет создать новый газовый маршрут в Европу. Он сократит зависимость от российского газа в решающий момент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Все наши страны готовы взять на себя новую решающую роль на новой энергетической карте Европы", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на мероприятии, посвященном началу строительства плавучей установки хранения и регазификации (FSRU) в Александруполисе.
По его словам, "недавний шантаж Москвы по поводу природного газа делает это сотрудничество не только необходимым, но и безотлагательным".
На церемонии присутствовали президент Европейского совета Шарль Мишель и лидеры Болгарии, Сербии и Северной Македонии.
Греция снабжает Болгарию газом с тех пор, как его перекрыла Россия.
"Экономический шантаж Кремля против моей страны и Евросоюза не увенчается успехом, потому что мы будем этому противодействовать, и сегодняшнее событие тому доказательство", - заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.
Ожидается, что новый FSRU, который будет поставлен на якорь примерно в 18 км (11 милях) от порта Александруполис и будет доставлять газ на берег по 28-километровому трубопроводу, начнет работу в конце 2023 года.
Он сможет ежегодно регазифицировать 5,5 млрд кубометров СПГ и хранить 153 500 кубометров.
В Греции есть один терминал СПГ за пределами Афин. По словам Мицотакиса, с новым терминалом в Александруполисе и другими проектами, которые находятся в стадии разработки, он может утроить свои мощности по регазификации к концу 2023 года.
Терминал в Александруполисе будет построен компанией Gastrade, принадлежащей греческой семье Копелоузос, стоимостью 360 миллионов евро.
Греческая газовая компания DEPA, болгарская компания Bulgartransgaz и греческий газовый оператор DESFA также участвуют в проекте, который дополнит новую газовую линию между греческим городом Комотини и болгарской Старой Загорой, так называемый Interconnector Greece Bulgaria (IGB), который, как ожидается, заработает в конце этого года.
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