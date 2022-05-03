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Финский ж/д оператор VR Group продает свои "дочки" в РФ и разрывает контракты с РЖД
19:42 03.05.2022 |
Финский национальный железнодорожный оператор VR Group продаст свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузовыми перевозками. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
VR Group уже инициировала переговоры о продаже или ликвидации своих финских дочерних компаний ContainerTrans Scandinavia (CTS) и Freight One Scandinavia (FOS). Кроме того, VR Group начала переговоры о продаже своей российской дочерней компании Finnlog.
Компания также начала расторжение договоров с клиентами, включая Российские железные дороги, на перевозку грузов в Финляндию.
Часть перевозок может продолжаться до конца года, в соответствии с условиями расторжения контрактов. Движение будет полностью прекращено не позднее конца года, уточняют в компании.
"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжить трафик до конца периода уведомления, но мы продолжаем переговоры о более быстрой остановке трафика. В любом случае все российские грузоперевозки, которые обслуживает VR, прекратятся не позднее конца года", - прокомментировал и.о. управляющего директора VR Group Топи Симола.
Совет директоров VR Group 6 апреля принял решение о прекращении грузового сообщения между Россией и Финляндией, на основании чего компания подготовила план по прекращению перевозок.
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