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Суд на Фиджи разрешил отдать США яхту российского олигарха Керимова
12:52 03.05.2022 |
Верховный суд Фиджи разрешил арестовать яхту Amadea стоимостью $450 млн, которую считают собственностью подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова, пишет австралийское издание ABC News.
Роскошная 106-метровая яхта Amadea прибыла из Мексики на Фиджи в середине апреля, где ее задержали по запросу США. Американские власти подали ходатайство об аресте судна, и 3 мая судья Дипти Амаратунга (Deepthi Amaratunga) удовлетворил его.
Адвокат компании Millemarin Investment Ltd, на которую зарегистрирована яхта, собирается подать апелляцию, поэтому пока судно останется на Фиджи.
США уверены, что судно принадлежит находящемуся под санкциями Керимову, но защита это отрицает.
Адвокаты говорят, что реальный собственник - бывший глава Роснефти Эдуард Худайнатов. Российские СМИ называют его также настоящим владельцем яхты Шехерезада, приписываемой Владимиру Путину.
Семья Керимова владеет золотодобывающей компанией Полюс и международным аэропортом Махачкала в Дагестане. Он один из самых богатых российских олигархов. По оценкам Forbes, в 2021 году состояние Керимова выросло почти на 60% до $15,8 млрд.
106-метровую яхту Amadea спустили на воду в 2017 году на немецкой верфи Lürssen, строящей одни из самых дорогих яхт в мире. Ее экстерьер разработал известный норвежский дизайнер Эспен Ойно, а внутренним убранством занимался Франсуа Зуретти.
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