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Крупнейший импортер угля в Индии отказался от сырья из России
08:30 03.05.2022 |
Сталелитейная корпорация Tata Steel решила полностью отказаться от использования угля из россии, что и сделает уже в следующем квартале.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Financial Times.
Корпорация объяснила использование альтернативных источников сырья прагматическими факторами. Мол, сейчас сделки с российскими поставщиками и банками "связаны с большой неопределенностью".
В настоящее время приобрести сырье из страны-агрессора достаточно проблематично. В частности, из-за проблем с проведением платежей. Однако играет роль и высокая стоимость транспортировки.
К этому якобы привели наложенные на Россию международные санкции. Согласно отрицательному опыту первого квартала 2022 года, там решили покупать угли у других стран.
Детали об этом решении рассказал журналистам представитель компании 2 мая, однако в Европейском представительстве Tata Steel сделали подобное заявление еще в конце апреля.
Напомним: информационное агентство Reuters на прошлой неделе со ссылкой на собственные источники сообщало, что Россия и Индия ведут переговоры по сырью. В материале говорилось о том, что государства хотели решать проблемы со снабжением угля.
Прежде всего, это касалось именно сталелитейной промышленности. А ведь примерно 85% его объема поступает индийским предприятиям из-за границы. Поскольку официальных заявлений об этом не звучало, не безосновательно будет предположение, что переговоры зашли в тупик.
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