Глава МИД Дании о ядерных угрозах РФ: нас этим не запугаешь

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что не принимает во внимание угрозы России разместить ядерное оружие на Балтике в случае подачи заявки на членство в НАТО Финляндией и Швецией.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Что касается угроз России в наш адрес из-за того, что страны стремятся к членству в НАТО, такие как Финляндия и Швеция, то только эти страны и члены Альянса решают. Никакой третьей стороны, это фундаментальная ценность. Мы не воспринимаем этих угроз и нас этим не запугаешь", - сказал Кофод.

Министр подчеркнул, что в демократической Европе каждая страна сама решает, с кем она хочет сотрудничать, с НАТО или ЕС.

"Ни одна другая страна, в том числе Россия, не имеют права вето в этом. И это свобода, за которую мы боремся", - добавил он.