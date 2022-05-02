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Сербия впервые показала купленные у Китая системы ПВО, аналогичные российским С-300
10:44 02.05.2022 |
Сербия продемонстрировала свои новые зенитно-ракетные комплексы китайского производства и другую военную технику, закупленную как в России, так и на Западе.
Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".
Представители общественности и СМИ были приглашены на показ на военном аэродроме Батайница недалеко от Белграда, где китайские и французские системы были выстроены рядом с вертолетами Airbus, беспилотниками с китайским вооружением и российскими истребителями МиГ-29.
Китайская система ПВО FK-3, аналогичная российской С-300 или американской системе Patriot, была закуплена Белградом в 2019 году и поставлена ранее в этом месяце.
В настоящее время Сербия является единственной европейской страной, эксплуатирующей китайский ракетный комплекс и боевые беспилотники CH-92A.
Президент Александр Вучич осмотрел субботнюю выставку в сопровождении военачальников и посмотрел на полеты отремонтированных самолетов МиГ-29, подаренных Россией в 2017 году.
"Мы собираемся значительно усилить нашу истребительную авиацию... Сербия - нейтральная страна, и Сербия должна найти решения, позволяющие ей сохранить свое небо и свое государство", - сказал Вучич на пресс-конференции.
Поставка ракетной системы FK-3 побудила несколько западных стран, в том числе Германию, предупредить Белград, что они ожидают, что балканская страна будет согласовывать свою внешнюю политику с ЕС, если захочет стать членом блока.
Белград трижды голосовал против России в ООН, но не стал вводить против нее санкции.
Вооруженные силы Сербии частично базируются на бывших советских технологиях, и Россия является одним из их основных поставщиков. Белград также зависит от поставок природного газа и нефти из России.
Вучич сказал, что Сербия рассчитывает закупить у Франции 12 многоцелевых истребителей Rafale к концу года или началу следующего года. По его словам, Сербия также ведет переговоры о покупке 12 истребителей Typhoon у Великобритании.
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