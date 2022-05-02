Турция отказалась от участия в учениях НАТО в Греции

Турция решила не участвовать в учениях НАТО, которые пройдут в Греции, обвинив Афины в том, что они изменили в свою пользу разграничение воздушного пространства между двумя странами.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, пишет "Европейская правда".

Учения под названием "Встреча с тигром" проводятся каждый год в разных странах, чтобы подчеркнуть солидарность стран-участниц. В этот раз их планируется провести в Греции с 9 по 20 мая.

По данным турецких СМИ, Греция, подготовившая в этом году текст технического регламента для выполнения мероприятий перед каждым учением, внесла дополнения "направленные против Турции", которые "манипулируют" границами, особенно воздушным пространством над Эгейским морем.

Командование турецких ВВС потребовало изменить технический регламент, но требования Турции не были приняты Грецией. После этого турецкие ВВС отказались от участия в учениях и передали эту информацию Афинам.

Как известно, Греция и Турция спорят по морским и воздушным границам, Афины регулярно обвиняют Анкару в том, что ее военные самолеты нарушают воздушное пространство.