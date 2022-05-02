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Турция рассчитывает использовать добытый на дне Черного моря газ с 2023 года
09:35 02.05.2022 |
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что страна рассчитывает уже в следующем году начать использовать природный газ, крупнейшие залежи которого (объемом 320 миллиардов кубометров) были открыты в Черном море в зоне Tuna-1 летом 2020-го.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Takvim.
Турция проводит работы по добыче газа с глубины тысячи метров под Черным морем и его транспортировке.
"Уже через год в эти дни мы, если все сложится, сможем пользоваться дома газом собственной добычи", - сказал глава Минэнерго Турции.
Денмез добавил, что страна намерена использовать подземные ресурсы в полной мере, и привлекать их в свою экономику.
Напомним, что очерченные главой ведомства планы созвучны с заявленной после обнаружения месторождения газа в Черном море президентом Турции Реджепом Эрдоганом целью - в 2023 году передать черноморский газ в пользование турецким гражданам.
Ранее в апреле Эрдоган заявил, что Турция готова увеличить поставки газа в Австрию, и отметил, что речь идет о месторождениях в Каспийском и Восточно-Средиземноморских бассейнах.
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