Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго против России - СМИ

После решения Германии по нефтяному эмбарго ЕС, Австрия, Венгрия и Словакия также прекратили ветировать санкции и отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на немецкое издание ZDF.

При этом идет обсуждение политики в переходный период.

Отмечается, что блокировали введение эмбарго в такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. Объяснялось это, в частности, значительной зависимостью Братиславы и Будапешта от поставок российской нефти. А в странах южной Европы ожидаемое повышение цен на энергоносители впоследствии воспринимается потребителями с большой тревогой.

Большой вопрос относительно эмбарго заключался в том, как действовать в течение переходных периодов. Одним из предложений может быть разрешение импорта российской нефти к осени или к зиме.