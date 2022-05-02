Финансовые новости
- |
- 02.05.22
- |
- 08:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго против России - СМИ
08:05 02.05.2022 |
После решения Германии по нефтяному эмбарго ЕС, Австрия, Венгрия и Словакия также прекратили ветировать санкции и отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против России.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на немецкое издание ZDF.
При этом идет обсуждение политики в переходный период.
Отмечается, что блокировали введение эмбарго в такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. Объяснялось это, в частности, значительной зависимостью Братиславы и Будапешта от поставок российской нефти. А в странах южной Европы ожидаемое повышение цен на энергоносители впоследствии воспринимается потребителями с большой тревогой.
Большой вопрос относительно эмбарго заключался в том, как действовать в течение переходных периодов. Одним из предложений может быть разрешение импорта российской нефти к осени или к зиме.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
|Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины
|Боррель шокирован ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай предоставить Украине гарантии безопасности
|Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго против России - СМИ
|Германия поддержала планы ЕС об отказе от российской нефти
|В Конгрессе США хотят разрешить использование армии в Украине: есть нюансы
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
Это интересно
|Dell представила модули CAMM, которые могут стать новым отраслевым стандартом
|Илон Маск считает, что в Twitter нужно внедрить сквозное шифрование
|Капитализация Tesla упала на $126 млрд из-за опасений по поводу финансирования сделки с Twitter
|DJI приостанавливает деятельность в Украине и России
|Китай запустил в космос ракету с воздушного шара
|Миллиард устройств Интернета вещей был атакован злоумышленниками в прошлом году
|Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд