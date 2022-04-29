Жители Северной Кореи научились взламывать смартфоны и обходить правительственный контроль

Несмотря на то, что Северная Корея активизирует усилия, чтобы помешать гражданам получать информацию, поступающую из-за пределов страны, энтузиасты находят способы обойти жесткий государственный контроль над смартфонами.

«Масштабы взлома по-прежнему кажутся незначительными, но недавние изменения в законодательстве Северной Кореи указывают на то, что национальные власти рассматривают его как серьезную проблему», - заявила американская некоммерческая организация Lumen, созданная для предоставления северокорейцам доступа к информации без цензуры и информации.

Большая часть знаний, необходимых для взлома телефонов, поступила от северокорейцев, которых отправили в Китай для работы, часто в сфере аутсорсинга программного обеспечения. Смартфоны получили широкое распространение в Северной Корее, но очень немногим людям разрешен доступ к глобальному Интернету. Устройства в стране должны иметь правительственные приложения и другие элементы управления, которые отслеживают использование и ограничивают доступ.

Источник взял интервью у двух северокорейцев, которые сказали, что им удалось обойти эти ограничения, прежде чем они бежали из страны. В ходе взлома пользователи обходят защиту телефона и получают возможность устанавливать различные приложения, фотофильтры и медиафайлы, которые для большинства заблокированы.

Стоимость телефона при перепродаже также может быть увеличена, если у него есть такой доступ и возможность удаления снимков экрана, автоматически сделанных с помощью Trace Viewer, приложения в каждом северокорейском смартфоне, которое делает случайные снимки экрана и не даёт их удалить пользователю.