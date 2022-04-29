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Правительство США расследует попытку взлома подводного кабеля у берегов Гавайев
09:41 29.04.2022 |
Власти Гавайев совместно с федеральными властями США расследуют попытку взлома подводного кабеля и пытаются установить, кто за ней стоит, хакеры, работающие на правительство какой-либо страны, жаждущие наживы киберпреступники или кто-то еще.
Как пояснил глава Управления внутренней безопасности штата Гавайи Фрэнк Пэйс (Frank Pace) в интервью Дине Темпл-Растон (Dina Temple-Raston) и Шону Пауэрсу (Sean Powers) в подкасте Click Here, злоумышленники предположительно взломали частную компанию на материке, у которой, среди прочего, есть доступ к серверам подводного кабеля, однако мотивы их пока не ясны.
«Мы пытаемся у становить, была ли это известная киберпреступная группировка, желавшая скомпрометировать сотрудников или руководство организации или установить вымогательское ПО, чтобы вывести из строя их системы», - сообщил Пэйс.
Подводный кабель прокладывается по морскому дну, имеет протяженность более тысяч километров и состоит из нескольких жил. То есть, он представляет собой несколько более тонких кабелей, обернутых прочной стальной изоляцией. За одну секунду подводные кабели могут передавать данные почти на 300 км со скоростью 400 ГБ/с.
Взлом подводного кабеля, помимо прочего, открывает огромные возможности для экономического шпионажа, пояснил Пэйс. Кроме того, к ним подключена критическая инфраструктура. По понятным причинам, последствия взлома подводного кабеля с целью экономического шпионажа установить очень трудно.
По словам Пэйса, в штате Гавайи взломов подводных кабелей ранее не происходило. Имели место другие кибератаки, но до взлома подводных кабелей дело еще не доходило.
«Совсем недавно мы были свидетелями того, как организации городских и окружных органов власти становились жертвами различных форм вредоносных программ или программ-вымогателей. Эти инциденты не были запланированными или целенаправленными, но из-за уязвимостей в системах организации были скомпрометированы. Я думаю, что мы, вероятно, столкнемся с ростом подобных атак в ближайшем будущем», - отметил Пэйс.
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