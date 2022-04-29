В Финляндии конфисковали два Ferrari и два катера российского олигарха Ротенберга

В Финляндии конфисковали два роскошных итальянских автомобиля Ferrari и два катера, принадлежащих российскому олигарху Борису Ротенбергу.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Роман Ротенберг, сын Бориса Ротенберга, внесен в Реестр транспортных средств как владелец, т.е. основной пользователь обоих автомобилей. Общая стоимость автомобилей оценивается судебным приставом в 300 000 евро.

Судебный пристав-исполнитель также конфисковал два принадлежащих Ротенбергу катера общей стоимостью около 225 000 евро.

В апреле Евросоюз ввел санкции против Бориса Ротенберга. До этого он уже находился в списке санкций США. Семья Ротенбергов жила в Хельсинки в 1990-х годах. У Бориса и Романа Ротенбергов есть финское гражданство. Роман Ротенберг также свободно разговаривает на финском.

Дорогие автомобили, а именно два Ferrari 599 GTB, похоже, уже давно простаивают в Финляндии. Автомобили не были зарегистрированы для использования в дорожном движении, страховые взносы не уплачивались.

Автомобили зарегистрированы в Финляндии в 2009 и 2010 годах, но не проходили техосмотр почти десятилетие.

Из двух конфискованных катеров один принадлежит марке Buster и оснащен двигателем мощностью 225 лошадиных сил. Второй был построен еще в 1946 году и является самодельным. Из приказа об аресте непонятно, что это за катер.

В Финляндии ответственность за санкции лежит на Министерстве иностранных дел, но за практические меры, такие как конфискация, отвечает департамент правоприменения. С конца февраля судебный пристав принял около 80 мер по санкциям.

Большинство мер - это конфискация имущества компаний и физических лиц, находящихся в списке санкций. Властям было передано имущество на несколько десятков миллионов евро.

Точную сумму назвать сложно, поскольку конфискованное имущество разнообразно. Помимо роскошных автомобилей, лодок и недвижимости были конфискованы, например, химикаты, металлопродукция и целые вагоны поездов.