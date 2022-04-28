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Германия снижает стоимость проезда в общественном транспорте на фоне энергетического кризиса
16:45 28.04.2022 |
Германия снизила цену на проезд в общественном транспорте до 9 евро (9,56 долл. США) в месяц. Это одно из решений, принятых правительством, чтобы противодействовать росту цен на энергоносители и сократить потребление топлива.
Администрация канцлера Олафа Шольца утвердила новую стоимость проездных, которые будут доступны в течение трех месяцев начиная с июня.
Германия, в значительной степени зависящая от российских нефти и газа, сталкивается с проблемой высокого потребления энергии. Новая стоимость проездных должна помочь снизить потребление топлива во время летнего сезона путешествий. Проездные будут действительны для местного и регионального транспорта, включая автобусы и поезда.
В дополнение к пониженной цене на проезд, Берлин утвердил единовременный платеж в размере 100 евро на ребенка, чтобы компенсировать высокие счета за электроэнергию.
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