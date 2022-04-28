Финансовые новости
- |
- 28.04.22
- |
- 16:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Германия изменила позицию по Сбербанку и готова рассматривать санкции – Bloomberg
15:59 28.04.2022 |
Германия готова рассмотреть вопрос о включении Сбербанка, самого большого банка России, в шестой пакет санкций Европейского Союза, который находится в процессе разработки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Шестой пакет санкций также, вероятно, будет включать в себя поэтапное эмбарго на российскую нефть.
Германия раньше не поддерживала введение санкций против Сбербанка, несмотря на призывы со стороны Польши и стран Балтии, давно требовавших отключить его от международной системы обмена сообщения SWIFT.
В Берлине боялись, что санкции против Сбербанка приведут к перебоям со снабжением энергоресурсов из России. Однако в последние недели позиция Германии существенно изменилась. Министр экономики Германии Роберт Хабек на днях заявил, что нефтяное эмбарго против России "стало приемлемым для Германии".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце сказала, что ЕС будет рассматривать вопросы санкции против Сбербанка, на который приходится 37% российского банковского сектора.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
|Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о направлении конфискованных активов российских лиц на восстановление Украины
|Парламент Канады признал преступления России в Украине геноцидом
|Будущее без России. Как на базе «Рамштайн» оформилась антипутинская коалиция
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия снижает стоимость проезда в общественном транспорте на фоне энергетического кризиса
|Польша предложила штрафовать страны ЕС за оплату газа в рублях
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
|Германия изменила позицию по Сбербанку и готова рассматривать санкции – Bloomberg
|Опрос показал провал Сальвадора в эксперименте с биткоином
|Дания озвучила план прекращения зависимости от российского газа
Это интересно
|Из-за санкций русские хакеры ищут новые способы отмывания денег
|Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт