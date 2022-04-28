Германия изменила позицию по Сбербанку и готова рассматривать санкции – Bloomberg

Германия готова рассмотреть вопрос о включении Сбербанка, самого большого банка России, в шестой пакет санкций Европейского Союза, который находится в процессе разработки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Шестой пакет санкций также, вероятно, будет включать в себя поэтапное эмбарго на российскую нефть.

Германия раньше не поддерживала введение санкций против Сбербанка, несмотря на призывы со стороны Польши и стран Балтии, давно требовавших отключить его от международной системы обмена сообщения SWIFT.

В Берлине боялись, что санкции против Сбербанка приведут к перебоям со снабжением энергоресурсов из России. Однако в последние недели позиция Германии существенно изменилась. Министр экономики Германии Роберт Хабек на днях заявил, что нефтяное эмбарго против России "стало приемлемым для Германии".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце сказала, что ЕС будет рассматривать вопросы санкции против Сбербанка, на который приходится 37% российского банковского сектора.