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Дания озвучила план прекращения зависимости от российского газа
14:03 28.04.2022 |
Около 50% датских домохозяйств, которые сейчас отапливаются природным газом, будут переведены на централизованное отопление к 2028 году.
Согласно плану правительства, домохозяйства, имеющие сейчас индивидуальное газовое отопление, до конца этого года получат письмо, в котором им будут уведомлены варианты по переходу на централизованное отопление.
Остальные дома будут использовать электрические тепловые насосы до 2030 года.
Об этом сообщил министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен во время презентации правительственной энергетической реформы, включающей в себя план прекращения зависимости Дании от российского газа.
Жители домов, которые не могут или не желают переходить на централизованное отопление или тепловые насосы, должны перейти на биогаз и продолжить пользоваться газовым отоплением, но это зеленый биогаз, чтобы мы могли гарантировать, что мы свободны от (президента России) Путина. сказал Йоргенсен.
Кроме того, правительство Дании активизирует программу развития возобновляемой энергетики. В частности, страна планирует вчетверо увеличить количество солнечных электростанций и наземных ветровых электростанций к 2030 году. Половина электроэнергии в Дании уже генерируется за счет ветровой энергии.
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