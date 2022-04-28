Около 50% датских домохозяйств, которые сейчас отапливаются природным газом, будут переведены на централизованное отопление к 2028 году.

Согласно плану правительства, домохозяйства, имеющие сейчас индивидуальное газовое отопление, до конца этого года получат письмо, в котором им будут уведомлены варианты по переходу на централизованное отопление.

Остальные дома будут использовать электрические тепловые насосы до 2030 года.

Об этом сообщил министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен во время презентации правительственной энергетической реформы, включающей в себя план прекращения зависимости Дании от российского газа.

Жители домов, которые не могут или не желают переходить на централизованное отопление или тепловые насосы, должны перейти на биогаз и продолжить пользоваться газовым отоплением, но это зеленый биогаз, чтобы мы могли гарантировать, что мы свободны от (президента России) Путина. сказал Йоргенсен.

Кроме того, правительство Дании активизирует программу развития возобновляемой энергетики. В частности, страна планирует вчетверо увеличить количество солнечных электростанций и наземных ветровых электростанций к 2030 году. Половина электроэнергии в Дании уже генерируется за счет ветровой энергии.