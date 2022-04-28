Финансовые новости
- |
- 28.04.22
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай введет нулевую ставку ввозных пошлин на уголь
13:36 28.04.2022 |
Власти Китая с 1 мая временно обнулят пошлины на импорт угля в целях стимулирования качественного развития экономики, говорится в сообщении министерства финансов КНР.
"В целях обеспечения поставок энергоресурсов и стимулирования качественного развития комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение о том, что с 1 мая 2022 года по 31 марта 2023 года будет введена нулевая ставка тарифа на импорт угля", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства в четверг.
Ранее китайские власти объявили, что в этом году новые мощности по добыче угля в стране составят 300 миллионов тонн.
Осенью 2021 года несколько провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении произошли на фоне усилий властей, направленных на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о направлении конфискованных активов российских лиц на восстановление Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Канады признал преступления России в Украине геноцидом
|Будущее без России. Как на базе «Рамштайн» оформилась антипутинская коалиция
|Вот и началась большая битва из-за газа
|Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Опрос показал провал Сальвадора в эксперименте с биткоином
|Дания озвучила план прекращения зависимости от российского газа
|Французская Schneider Electric продаст активы в РФ локальному руководству
|Китай введет нулевую ставку ввозных пошлин на уголь
|Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года
|Столтенберг заявил о возможности гарантий безопасности для Швеции и Финляндии еще до вступления в НАТО.
Это интересно
|Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии