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Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года
13:16 28.04.2022 |
Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%. Соответствующий отчет обнародовал в четверг председатель регулятора Шахап Кавджиоглу, выступая на "Информационном совещании по отчету об инфляции 2022-II".
"Прогноз инфляции на конец 2022 года был обновлен с 23,2% до 42,8%", - сказал он.
Годовая инфляция в стране, по статданым, по итогам марта ускорилась до 61,14%.
В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.
Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.
Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной - 14%, а лира постепенно ослабляется - если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, в конце марта - 14,5 лиры, а к концу апреля - 14,8 лиры. Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.
Центробанк Турции не исключает тенденции к снижению инфляции в стране начиная с лета, следует из слов председателя регулятора Шахапа Кавджиоглу.
"Мы думаем, что инфляция будет иметь тенденцию к снижению с предпринятыми мерами, мы ожидаем, что она начнет снижаться после мая, по нашим оценкам", - заявил Кавджиоглу, выступая на "Информационном совещании по отчету об инфляции 2022-II".
Он также добавил, что "средние точки диапазона" прогноза ЦБ составляют теперь 12,9% на конец 2023 года и 8,3% на конец 2024 года.
"Рост мировых цен на сырьевые товары в первом квартале года стал основным фактором роста инфляции", - резюмировал он.
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