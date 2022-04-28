Столтенберг заявил о возможности гарантий безопасности для Швеции и Финляндии еще до вступления в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в Альянс, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Европарламенте в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Я уверен, что мы будем в состоянии найти финальные договоренности для этого переходного периода - между тем, когда Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление, и до тех пор, когда ратификация будет финализирована во всех 30 парламентах стран-членов", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что армии Финляндии и Швеции уже отвечают стандартам НАТО, поэтому, если два государства решат присоединиться к блоку, их будут приветствовать в Альянсе, а сам процесс присоединения пройдет быстро.

"Если они решат подать заявку, Финляндию и Швецию примут в НАТО с распростертыми объятиями", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.